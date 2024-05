Volley Scuola Trofeo Acea- All’Azzarita e al Mameli si è parlato di sicurezza stradale

A dirlo attendendosi ai fatti è Alessandro Fidotti, memoria storica dell’evento e coordinatore dei seminari che dal 2020 costituiscono un tassello ormai inamovibile del programma legato alla fortunata manifestazione scolastica che tiene banco dal 1994, anno in cui tutto iniziò con l’intuizione dell’allora presidente regionale Fipav Lazio Luciano Cecchi, oggi vicepresidente nazionale. L’ultimo seminario, 6 maggio nel doppio plesso dell’ISS di Via Tommaso Salvini (Licei Azzarita e Mameli), ha confermato l’interesse delle scuole e dei ragazzi, coordinati nel caso specifico da una dirigente molto sensibile a certe tematiche, Maria Urso, e un docente referente di Volley Scuola pieno di incentiva, Gino Tonti. Il tema sviscerato, la sicurezza stradale, è stato affidato all’Ispettore Alessandro Andreotti e alla Sovrintendente Laura Gallotti i quali, con slide e filmati, hanno dimostrato la drammaticità delle morti in strada, soprattutto tra i giovani e soprattutto per mancata prudenza.

« Di grande rilievo anche gli appuntamenti al Leopoldo Pirelli, all’Istituto Cristo Re e al Carlo Urbani di Acilia. Dopo trentuno anni-prosegue Fidotti- Volley Scuola ha ampliato la propria offerta ludico-sportiva sotto la guida di Andrea Burlandi, attuale numero uno della pallavolo laziale, che ha fortemente caldeggiato l’ingresso del Beach Volley e del Sitting Volley a fianco del tradizionale torneo indoor e ha subito sposato l’idea dei seminari. C’era il Covid e gli incontri da remoto su argomenti come il bullismo, i valori dello sport, l’acqua, l’alimentazione, la donazione del sangue, hanno tenuto saldo il legame con in ragazzi e hanno consentito di ripartire più forti di prima ».

Nel 2024 partner di Volley Scuola per i seminari, sono stati la FAO, la docente federale Simonetta Avalle, la Polizia di Stato e l’ACEA che sarà protagonista dell’ultimo appuntamento della 31ma edizione di Volley Scuola con un incontro al Liceo Majorana in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”.

A margine del seminario del 6 maggio, commovente la testimonianza di Stefano Lamma e Paola Scaglioni genitori di Leonardo un ragazzo del Liceo Azzarita scomparso in un incidente stradale.