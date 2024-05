Volley Scuola-Trofeo Acea: All’ISS di Via Salvini si parla di sicurezza stradale

ROMA -Lunedì 6 maggio doppio seminario nei plessi LC Mamiani e LS Azzarita (ISS Via Tommaso Salvini) per celebrare la giornata internazionale della sicurezza stradale nell'ambito di Volley Scuola-Trofeo Acea.

Il primo appuntamento con gli studenti è fissato alle 9.30, il secondo alle 11.30, relatori d’eccezione due rappresentanti della Polizia di Stato, l’Ispettore Alessandro Andreotti e la Sovrintendente Laura Gallotti. Già nel corso della conferenza stampa di presentazione della 31a edizione della manifestazione riservata alle scuole, il comandante della Polizia Stradale di Roma, Bruno Agnifili, aveva posto l’accento sulla drammaticità del problema supportato da dati inoppugnabili. Una buona parte delle morti sulla strada, infatti, sono giovani tra i 15 e i 24 anni, per cause diverse, ma tutte riconducibile all’imprudenza, alla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

Mentre da un lato il Presidente della Fipav Lazio esprime la sua soddisfazione per l’andamento dei seminari, seguiti da migliaia di giovani, dall’altro il Coordinatore degli incontri Alessandro Fidotti, esalta il ruolo attivo delle scuole, sempre molto sensibili a tematiche di largo impatto sociale. Ad attendere la Fipav Lazio e la Polizia di Stato, la Dirigente Maria Urso e il docente referente di Volley Scuola Gino Tonti.