Volley Scuola: in campo, la nuova GENeraZione  

ROMA- Il Volley Scuola spegne trentadue candeline e lo fa in grande stile, ritoccando tutti i record storici di partecipazione. Infatti, sono ben 111 gli istituti iscritti con un totale di 227 squadre divise in quattro categorie. Nell’anno dell’oro olimpico, ricevere questa risposta da parte delle scuole romane è la dimostrazione dell’interesse sempre crescente nei confronti di questo sport, confermando la spinta che l’impresa delle ragazze di Velasco ha impresso a tutto il movimento.

La festa della pallavolo sta per iniziare e, quest’anno, la tradizionale conferenza stampa di presentazione si svolgerà il 6 febbraio nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI con la conduzione di Simona Rolandi, giornalista RAI e volto della Domenica Sportiva.

Il Volley Scuola è il torneo scolastico più partecipato e longevo d’Italia perché ha saputo evolversi e adattarsi al cambiamento, ampliando la propria offerta, ma sempre rimanendo fedele ai suoi valori cardine: rispetto, condivisione, amicizia e sano agonismo. Anche quest’anno, sono previsti alcuni seminari e sono già stati indetti i nuovi appuntamenti con il Beach Volley Scuola e con il Sitting Volley Scuola. Il torneo, quindi, si sposterà sulle spiagge trasformando il lido di Ostia in un vero e proprio impianto a cielo aperto, incoraggiando le buone pratiche e una corretta conservazione dell’ambiente, ma si farà anche promotore di messaggi di inclusione grazie alla disciplina del sitting, sostenendo la cooperazione tra studenti con disabilità e normodotati.

Il Volley Scuola è un momento di formazione che coinvolge, ogni anno, migliaia di giovani studenti, permettendogli di rappresentare il proprio istituto indossandone orgogliosamente la maglia. Quelle che il torneo offre sono emozioni indimenticabili che rimangono scolpite nella memoria di studenti, docenti e dirigenti scolastici anche a distanza di anni come dimostra l’affetto che i testimonial di questa edizione, Luna Cicola, giocatrice di serie A con la Roma Volley, Carlo Bonifazi – Campione Italiano di Beach Volley e Flavia Barigelli, campionessa Europea di sitting volley, hanno espresso ricordando la loro esperienza. Probabilmente è questa la soddisfazione più grande per l’ideatore del Volley Scuola e vicepresidente federale, Luciano Cecchi e per il Presidente del CR Lazio, Andrea Burlandi che ha raccolto il testimone, rendendo l’evento sempre più ricco.

La formula del torneo

Le squadre saranno divise in quattro categorie: Junior Maschile e Femminile (formazioni con un massimo di due tesserati FIPAV) e Open Maschile e Femminile (formazioni senza vincoli di tesseramento). La gara inaugurale verrà disputata all’Istituto Cristo Re, mentre le finali apriranno nuovamente le porte del Palazzetto dello Sport di Roma, tornato cornice d’eccezione della manifestazione.

Lo Slogan

Come recita lo slogan, il campo tornerà al centro dell’edizione con l’idea che il Volley Scuola possa essere uno spazio privilegiato d’espressione per i ragazzi che attraverso lo sport abbracciano uno stile di vita sano nel rispetto dell’altro. La FIPAV Lazio non vuole imporsi sugli studenti, ma mettersi accanto a loro in questo percorso di crescita nella speranza che gli insegnamenti della pallavolo li rendano dei cittadini e delle persone consapevoli e pronte a migliorarsi sempre.

I partner

Il 32° Volley Scuola ha ricevuto il patrocinio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sport e Salute, Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale, CIP Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale. Inoltre, si rinnova partnership con la FAO e con la Fondazione Cristo Re.

Volley Scuola: in campo, la nuova GENeraZione