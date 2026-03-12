Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Video
Calcio
Europa League
Europa League
Svilar in mixed zone: "Quando si gioca 'sporco', dobbiamo farlo anche noi"
Il portiere giallorosso ha commentato il pareggio con il Bologna per 1-1.
Pubblicato il
12 marzo 2026, 21:58
Per approfondire
Europa League
Castro: "Mi hanno picchiato? Lo hai detto tu..l'arbitro non ha diretto bene"
Europa League
Gasperini: "Difficile fare una previsione di rientro per Soulè"
Europa League
Italiano: "Arbitro troppo permissivo. Sul pari c'è fallo su Freuler"
Europa League
Gasperini: "Lasciate stare Pellegrini. Oggi lo stadio ha condizionato.."