venerdì 13 marzo 2026
Gasperini: "Difficile fare una previsione di rientro per Soulè"

Il tecnico della Roma in conferenza: "Realisticamente tornerà dopo la sosta. Konè ci mette un po’ di più a recuperare dalla domenica per il giovedì"

