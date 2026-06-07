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Ausilio: "Faremo qualcosa in difesa. Dumfries voleva andare via"
Il ds nerazzurro sulle entrate e uscite in casa interista.
Pubblicato il
7 giugno 2026, 14:24
(Aggiornato il 7 giugno 2026, 15:17)
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