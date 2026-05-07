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Grosso: "Io alla Fiorentina? Non penso a quello che potrà succedere"
Nella conferenza stampa di presentazione della sfida col Torino, il tecnico del Sassuolo ha risposto a chi chiede di un suo possibile trasloco a Firenze.
Pubblicato il
7 maggio 2026, 17:11
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