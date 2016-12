Non solo Milan: ci sono anche la Juventus e l'Inter su Isco il 'temporeggiatore'

MADRID - Ci sono giocatori che mettono d'accordo tutti, o quasi. Uno di questi è Francisco Román Alarcón Suárez, meglio noto come Isco. Un nome che fino a poco fa sembrava inarrivabile ma che nelle ultime settimane ha iniziato ad assumere i contorni del sogno possibile. Cristiano Ronaldo, contratto da 118 milioni fino al 2021: ecco cosa potrebbe comprare Il centrocampista della nazionale spagnola infatti sta prendendo tempo sul rinnovo del contratto che lo lega al Real Madrid fino al 2018, quando si libererebbe a parametro zero.

Tutto sul calciomercato

SI MUOVONO LE BIG - E dalla Spagna ecco che trapelano notizie sui primi passi mossi dalle big d'Europa per sondare il terreno con l'entourage del giocatore, che vorrebbe sì restare alla corte di Zinedine Zidane ma non senza capire quale peso e considerazione avrà all'interno del gruppo in futuro. Isco infatti ha giocato meno di quanto si aspettasse e sarebbe dunque pronto a valutare altre offerte. Musica per le orecchie di tante società e in prima fila, secondo i media iberici, ci sarebbe la Juventus (che lo segue da tempo). Su di lui però si sta muovendo anche il Milan, così come l'Inter che non si tirerebbe indietro in un ipotetico derby di mercato. In Inghilterra invece Isco piace molto al Tottenham e al Manchester City di Guardiola.