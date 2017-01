Juventus, Marotta: «Dybala? Rinnovo nelle prossime settimane»

TORINO - «Il nostro mercato è chiuso, non faremo altre operazioni». A dirlo è Beppe Marotta; l'ad della Juventus, con questa dichiarazione a Sky Sport, chiude all'ipotesi di un arrivo last minute di Leandro Paredes, centrocampista argentino classe 1994 della Roma che negli ultimi giorni è sembrato molto vicino all'approdo in bianconero. «Non abbiamo mai fatto un tentativo per Paredes e Luiz Gustavo perché a centrocampo siamo a posto con i giocatori che abbiamo. Siamo contenti della rosa che abbiamo. Le partenze di Pogba, Pirlo e Vidal sono partenze di giocatori che difficilmente verranno sostituiti. Noi, però, dobbiamo parlare sempre di squadra e di gruppo. Leggendo le notizie di stampa nell'ultimo mese ci hanno accostato 200 giocatori, la rosa a nostra disposizione è importante. Non è facile trovare giocatori da Juve, abbiamo giocatori all'altezza della maglia che indossano».

DYBALA - «Dybala? Non ci saranno problemi ad annunciare tra qualche settimana il rinnovo di contratto. Dybala è contento della Juve e noi siamo contenti di Dybala. Lui è felice di indossare la maglia della Juventus. Quello che è successo con Allegri non è un problema. Conosco la stima reciproca che c'è tra l'allenatore e il giocatore, la società non deve sempre intervenire».

ORSOLINI - «Orsolini è un'altra giovane promessa che speriamo diventi realtà. Noi crediamo nel made in Italy».

