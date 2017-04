«Cristiano Ronaldo vuole Dybala al Real Madrid» 

ROMA - Il Real Madrid è primo in classifica in campionato e pronto ad affrontare il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Una delle squadre più temute in patria così come in Europa, ma la società guarda al futuro. Il quattro volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo ha da poco compiuto 32 anni, gli uomini chiave Sergio Ramos e Luka Modric hanno 31 anni e Pepe lascerà il club a fine stagione, per cui la società è costretta a guardare al futuro e alle giovani promesse.

REAL MADRID, JAMES E' UN CASO

OCCHI APERTI - Più volte si è parlato di un corteggiamento da parte dei Blancos nei confronti di Hazard o di Griezmann. Conte, però, ha detto di non voler lasciare andar via il trequartista belga, mentre il francese sembra non essere intenzionato a raggiungere il Bernabeu dopo esser diventato una star al Vicente Calderon. Ma oltre a questi, il primo ostacolo da superare, per Florentino Perez, se vuole portare le due star a Madrid si chiama Cristiano Ronaldo. L'attaccante ha fatto sapere, secondo quanto riporta Diario Gol, di avere voce in capitolo e persino potere di veto sul calciomercato societario, potere che ha intenzione di esercitare propio su Hazard e Griezmann.

CONTE SU HAZARD: «LUI E' FELICE QUI»

LE RICHIESTE - Le richieste del portoghese, sempre secondo la stampa iberica, sono chiare:

- Ronaldo vuole un nuovo portiere per rimpiazzare Keylor Navas: De Gea e Courtois tra i papabili.

- Un nuovo compagno di reparto per Sergio Ramos: Pepe sta per lasciare e Varane e Nacho mancano di esperienza.

- Un nuovo playmaker per aiutarlo nella "vecchiaia", per questo ruolo Cristiano vedrebbe bene l'arrivo di Bernardo Silva dal Monaco.

- Il giornale spagnolo, inoltre, riporta che Ronaldo non vorrebbe più giocare al fianco di Benzema e preferirebbe un altro numero 9, "più diretto".

- Il campione d'Europa avrebbe dato l'ok per l'arrivo di giocatori come Aubameyang, Dembele, Mbappé e lo Juventino Dybala.

- Ronaldo non vuole condivere la scena con Griezmann o Hazard arrivando a minacciare di andarsene se uno dei due dovesse arrivare al Bernabeu.