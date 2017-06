Modric: «Via dal Real Madrid se vinco Champions». E il Milan sogna...

ROMA - Prima della finale di Cardiff, Luka Modric avrebbe detto: «Se vinciamo la dodicesima me ne vado». A partita finita, e a Champions League alzata dagli uomini del Real Madrid, molti hanno ritirato fuori la dichiarazione che il centrocampista, autore di una grandissima prestazione contro la Juventus, avrebbe rilasciato a poche ore dall'inizio della sfida, come riporta il sito Diariogol.com. «Maestri dell'universo». L'impresa del Real Madrid sui giornali stranieri

SOGNO CROATO - Il croato 31enne, che con i Blancos ha un contratto in scadenza 2020, è ammirato praticamente da tutti i top club. Il Bayern Monaco sembra quello potenzialmente più vicino al giocatore, per solidità economica ed esigenza di rinforzarsi e sostituire nello stesso tempo Xabi Alonso (che ha dato l'addio al calcio). Ma anche in Italia c'è chi sogna il forte ex Tottenham. Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ad esempio se ne è detto «innamorato». Nel caso del Milan, invece, sono soprattutto i tifosi a fantasticare su un Modric in maglia rossonera, colori per cui sono note le simpatie del nazionale della Croazia: dalle foto della sua infanzia in cui indossa la divisa del Milan, fino ai più recenti like su Instagram messi dal centrocampista ai post che ritraggono la curva milanista.

