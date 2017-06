Caso Pogba: «Fifa apre un procedimento contro Juventus e Raiola»

ROMA - La Fifa avrebbe aperto un procedimento contro la Juventus per il milionario passaggio di Paul Pogba al Manchester United dell'estate 2016, che ha mosso oltre 100 milioni di euro. In seguito alle rivelazioni di Football Leaks relative a tutte le commissioni intascate dal procuratore Mino Raiola per l'operazione, sembrava che il club bianconero potesse cavarsela soltanto con una multa salata, invece ora sembrerebbero esserci sviluppi. Calciomercato, i migliori affari di Raiola

Juventus multata dalla Fifa per il trasferimento di Pogba

INDAGINE - Come hanno riportato infatti sia il sito di Espn che gli inglesi del Mirror, un portavoce della Fifa ha confermato che mentre il Manchester United è stato assolto, dalle osservazioni fatte dalla massima organizzazione del calcio sarebbe invece scaturita una nuova indagine che riguarda la Juventus e l'agente del calciatore francese, ultimamente nell'occhio del ciclone per il caso Donnarumma. La camera di indagine della FIFA aveva chiesto già a maggio la documentazione relativa al trasferimento per una possibile violazione delle regole sulle Thirdy Party Ownership.

