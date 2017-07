Dall'Inghilterra: «Offerti Darmian e Smalling per Perisic»

Per la stampa inglese il Manchester United avrebbe offerto all'Inter i due giocatori in cambio del croato, ma avrebbe escluso dalla trattativa Martial

Inter, Juventus, Milan: non solo Bonucci, chi ha indossato la maglia delle tre grandi? LONDRA - Matteo Darmian e Chris Smalling contropartite per arrivare a Ivan Perisic. Secondo il "Sunday Mirror" è questa la proposta del Manchester United, che non ha intenzione di inserire nella trattativa Anthony Martial, particolarmente gradito a Luciano Spalletti e Walter Sabatini.

NIENTE MARTIAL - L'Inter sembra ormai rassegnata a perdere il 28enne croato, che ieri ha lasciato il ritiro di Riscone di Brunico per un ascesso dentale che ha sollevato piu' di un dubbio; Sabatini nei giorni scorsi ha parlato di contropartite tecniche, oltre che economiche, da inserire eventualmente nell'affare Perisic ma Mourinho avrebbe posto il veto su Martial. Con Darmian, seguito già da settimane dall'Inter, il nome nuovo è invece quello di Smalling, centrale inglese da tempo seguito dall'Arsenal (In collaborazione con Italpress).

