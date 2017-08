Juve, incontro con l'agente di De Vrij: i dettagli

MILANO - La Juventus lavora già per la prossima stagione: oggi infatti un componente dello staff dirigenziale del club ha incontrato Alex Kroos, agente di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto il prossimo giugno con la Lazio.



RICHIESTA ECCESSIVA - Lotito ha già presentato una proposta di rinnovo al difensore, ma una risposta definitiva non è ancora arrivata: il classe '92 guadagna circa un milione e 300mila euro a stagione e per prolungare fino al 2022 chiede un cospicuo aumento. La Juventus sta già cercando un difensore centrale, ma non ha intenzione di spendere più di 25 milioni. Il tentativo per avere subito De Vrij c'è stato, ma di fronte alla richiesta di Lotito di 40 milioni di euro per lasciarlo partire subito, la Juventus ha detto no, iniziando a preparare il terreno per la prossima stagione. Il progetto è quello di convincere De Vrij a non rinnovare con la Lazio così da poterlo acquistare l'anno venturo a parametro zero.

Oggi c'è stato un primo incontro a scopo interlocutorio, ma è certo che le parti si riaggioneranno molto presto.





Davide Russo de Cerame