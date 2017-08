Dalla Spagna: «Roma, accordo con Munir». L'agente: «Destinazione gradita»

ROMA - In attesa di capire come finirà la telenovela con il Leicester per Mahrez, dalla Spagna arrivano indiscrezioni sulle piste alternative che la Roma starebbe battendo nel caso l'affare non andasse in porto.

Secondo "Sport.es" Monchi avrebbe già trovato un accordo con Munir, classe 1995, attaccante della Nazionale spagnola al Valencia in prestito nell'ultima stagione (34 presenze, 6 reti), ma riscattato dal Barcellona, che ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro.

L'offerta della Roma al momento non sarebbe abbastanza alta. Da vincere ci sarebbe anche la concorrenza dell'Ajax che sul piatto ha già messo 14 milioni. Ma Munir sembra preferire la Serie A all'Eredivisie.

PARLA L'AGENTE DEL GIOCATORE - «La Roma è una destinazione gradita, è un top club, ma non posso dirti di più perché l’affare lo stanno gestendo i due club». lo ha detto Francesc Valdivieso, agente di Munir El Haddadi, ai microfoni di "Romanews Web Radio", commentando le voci di mercato che vorrebbero il giocatore vicino alla Roma.