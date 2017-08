Calciomercato Lazio, Lotito su Keita, Milinkovic-Savic e scudetto

La Supercoppa Italiana quarto trofeo per la sua presidenza, dopo la vittoria del 2009 e i due successi in Coppa Italia

Festa Lazio, Lotito alza la Supercoppa sotto la Curva Nord ROMA - La festa per la Supercoppa Italiana conquistata nella sfida con la Juventus non si è ancora spenta in casa Lazio. Il trionfo dell'Olimpico ha consegnato a Claudio Lotito il suo quarto trofeo da presidente dopo i due successi in Coppa Italia - 2008/2009 e 2012/2013 - e la Supercoppa già alzata nel 2009, e il presidente ha rilanciato ambizioni e obiettivi della società in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha ribadito i principi alla base del suo progetto e sognato anche un possibile miracolo scudetto stile Leicester in Serie A, ribadendo che non bisogna mettere limiti ai traguardi.

Non sono mancati anche riferimenti al calciomercato - «Ho rifiutato 70 milioni per Milinkovic-Savic» - e al caso Keita, escluso alla vigilia della sfida con la Juve, con il club bianconero dato per vicinissimo al giocatore: «Abbiamo ricevuto tante offerte ufficiali dall'Italia e dall'estero ma il giocatore finora ha sempre detto no. Se ha un club di gradimento, bene, ma questo club deve portare una proposta pari non dico alla più elevata delle altre, ma almeno alla più bassa».