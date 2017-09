Sosa, addio ufficiale al Milan: è del Trabzonspor

ROMA - José Ernesto Sosa lascia ufficialmente il Milan e va al Trabzonspor, in Turchia, dove il calciatore argentino aveva già giocato dal 2014 al 2016, militando però nelle file del Besiktas. Come aveva fatto sapere lo stesso club turco questa mattina con un messaggio dal proprio account Twitter, l'accordo per la cessione tra la società di Trebisonda e i rossoneri era già stato trovato (sui 6 milioni di euro), mancavano solo i dettagli per cui era ovviamente necessario l'arrivo dell'argentino ad Istanbul.

AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Sosa'n?n kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görü?melere ba?lanm??t?r. — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 8 settembre 2017



LA FIRMA - Come testimoniano le immagini postate sui social da alcuni media argentini, il nuovo acquisto Sosa, che aveva ancora un anno di contratto con il Milan, ha firmato oggi col Trabzonspor un ricco contratto triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Ecco l'ufficialità sul profilo del club turco.

