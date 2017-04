Juventus, Allegri: «Col Barcellona Dybala titolare»

BARCELLONA - «La Juve deve fare una partita importante, cercare di fare gol perché aumenterebbe le possibilità di passare il turno. Abbiamo fatto un percorso importante in Europa, dovremo giocare una partita simile a quella di Torino sfruttando le debolezze del Barcellona. Ogni partita fa storia a sé, la squadra è in ottime condizioni: bisognerà essere lucidi e freddi. Servirà grande tecnica e impegno nelle due fasi. Dybala? Giocherà dal primo minuto». Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League ai microfoni di Mediaset Premium.

LUIS ENRIQUE: POSSIAMO FARE TRE GOL IN TRE MINUTI

Juventus, Dani Alves mostra il Camp Nou a Dybala e Pjanic

ALLEGRI IN CONFERENZA - «La partita perfetta? Quella che ci farà passare il turno». Così il tecnico durante la conferenza stampa di vigilia al Camp Nou. «Ci sarà da difendere, da attaccare e da far gol. Le debolezze difensive del Barcellona non sono cambiate in una settimana e dovremo lavorare su quello. Dobbiamo essere fiduciosi e lucidi. E' diversa come squadra da quella del 2015: ho attaccanti con caratteristiche diverse, esterni come Cuadrado e Mandzukic che nell'altra non avevo, mentre avevo un centrocampo che non ho oggi. Luis Enrique ha detto che ci farà 5-6 gol? Speriamo non sia un veggente...Noi abbiamo grande rispetto per l'avversario, sappiamo che c'è poco da pensare, dovremo avere un occhio di riguardo ai loro attaccanti, sicuramente».

«PARTITA DA VINCERE» - «Formazione identica? Dybala sta bene, stanno bene tutti, ci saranno poche o nessuna variazione alla formazione di una settimana fa. La forza della mia squadra? Consapevolezza dei propri mezzi, fiducia: dovremo pensare a fare una partita da vincere, dimenticando i tre gol dell'andata. Dovremo essere bravi a leggere una partita che dura 95 minuti. Non calcoliamo niente, restiamo lucidi per affrontare gli imprevisti che possono accadere. A Napoli in Coppa rischiammo perché avevamo pensato di avere la qualificazione in tasca a partita ancora in corso, il Psg ha subito tre gol in tre minuti, bisognerà avere la forza mentale di mantenersi concentrati per tutta la durata del match».

HIGUAIN: ABBIAMO LE ARMI PER PASSARE

DOMANI TAPPA VERSO CARDIFF - «La Juve deve essere sempre nelle prime otto d'Europa, deve diventare lo standard. Il nostro percorso è in crescita, a livello tecnico e mentale. Domani non è un'esame, è un'occasione importante da cogliere per andare in semifinale. Domani è una tappa per andare a Cardiff, se passiamo il turno andiamo in semifinale, mica alziamo la coppa...Vincere la Champions? Sarebbe una roba straordinaria. Intanto, se domani sapremo essere lucidi e combattere, andremo avanti».

ARBITRO - «Kuipers? Caratura internazionale, mi fido molto degli arbitri, domani sarà all'altezza. Se questa è la Juve di Allegri? Sono sicuro che i meriti di questa crescita sono partiti sei anni fa e proseguiti con i giocatori, l'unica cosa che posso dare io è di fare meno danni possibili».

KUIPERS, DESIGNAZIONE CHE FA DISCUTERE