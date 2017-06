Mijatovic sicuro: «Juventus? Vincerà il Real Madrid 2-0»

ROMA - «La Juventus ha il trauma di aver giocato otto finali di Champions e di averne perse sei. Un pronostico? Finirà 2-0 per il Real Madrid». Ne è convito Pedrag Mijatovic, l'uomo che decise l'ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Juve.

Ai microfoni del quotidiano spagnolo "As" fa il punto sulla super sfida di domani sera al Millennium Stadium di Cardiff: «Il Real Madrid ne ha giocate cinque e le ha vinte tutte ma la squadra di Allegri ha disputato una buonissima stagione». Continuano parole dolci per la Juve: «È stata capace di eliminare il Barcellona e si merita tutto il mio rispetto. La sua forza è il blocco difensivo, funziona molto bene ed è molto compatto. Quando uno della difesa sbaglia, arrivano tutti. Sarà un rivale complicato, hanno anche davanti dei giocatori che possono risolvere la partita in qualunque momento. Higuain, Dybala, Mandzukic, Pjanic o anche Dani Alves, che sta giocando come un ragazzino. È gente con esperienza, che ha vinto la Champions o che ha l’ultima opportunità per vincerla come Chiellini e Buffon».

Però «il Real Madrid ha la rosa migliore, la migliore al mondo in questo momento. Zidane deve essere molto felice quando si gira e vede in panchina gente con così tanta voglia di giocare. Altri allenatori hanno bravi calciatori, ma non tanto bravi come i nostri».

