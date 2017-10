Chelsea, l'autocritica di Conte: «Squadra troppo improvvisata, ho sbagliato io»

Dzeko, magie a Londra: gol alla Van Basten! ROMA - Antonio Conte si assume tutte le colpe per una prestazione che non ha convinto contro la Roma nonostante il 3-3 finale. Il passaggio al 3-5-2 non ha prodotto i frutti sperati: «C'è stato impegno massimale dei giocatori e li devo ringraziare - ha commentato l'allenatore del Chelsea - Primo tempo di sofferenza per noi, anche all’inizio del secondo abbiamo sofferto. La scelta di cambiare sistema non ha pagato, abbiamo giocato in maniera improvvisata senza riuscire a essere propositivi. Mi devo assumere la responsabilità di aver voluto cambiare, volevo rinforzare il centrocampo cambiando la posizione di David Luiz ma questo non ci ha fatto bene». Conte poi ha sottolineato ancora una volta la ristrettezza della sua rosa: «Dobbiamo cercare di ottenere il massimo da questa squadra, ma stanno giocando sempre gli stessi. Abbiamo 3 infortunati, la situazione è di grande emergenza e a volte devo tutelare delle situazioni di alcuni elementi. Nonostante questo abbiamo pareggiato contro una buonissima Roma e devo elogiare i miei giocatori».

Chelsea-Roma 3-3: Dzeko show, che doppietta!