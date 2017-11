Roma, Schick in gruppo: può tornare con il Genoa

ROMA - Dopo il ko di Madrid, contro l'Atletico in Champions League, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria in vista della trasferta a Marassi. Contro il Genoa rientrerà dal 1' Florenzi, tornato ad allenarsi dopo avere saltato l'impegno europeo, e potrebbe trovare spazio dall'inizio anche Defrel. L'ex Sassuolo si è messo in evidenza nella partitella di fine allenamento con due reti (doppietta anche per El Shaarawy), ma la notizia del giorno è la presenza in gruppo dall'inizio alla fine di Schick che quindi potrebbe strappare la convocazione per l'impegno di domenica in campionato. Il turnover riguarderà anche il centrocampo con De Rossi e Strootman di nuovo titolari, mentre Nainggolan potrebbe riposare.

