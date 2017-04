Serie A, Napoli-Juventus: segui la giornata in diretta 

ROMA - Tutto pronto per la prima delle due sfide consecutive tra Napoli e Juventus al San Paolo, Le squadre allenate da Sarri e da Allegri stasera si affronteranno nel posticipo di Serie A, per poi ritrovarsi in Coppa Italia. Segui la giornata in diretta con tutti gli aggiornamenti sulle due squadre minuto per minuto.

VIDEO: L'ARRIVO DELLA JUVE E DI HIGUAIN

19.45 FORMAZIONE UFFICIALE JUVE: LEMINA DAL 1'

Undici annunciato per Allegri: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio; Lemina, Pjanic, Mandzukic; Higuain.

19.44 FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: GIOCA STRINIC

Ecco la formazione ufficiale del Napoli: Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Reina e Giaccherini in panchina.

20.16 JUVE, MAROTTA: «IL CAMPIONATO E' ANCORA APERTO».

L'ad bianconero a Premium Sport: «Higuain? Affrontare un clima del genere è sicuramente particolare, ma prevarrà la sua professionalità. Scudetto? Il campionato è aperto, lo era ancor prima che la Roma vincesse contro l'Empoli. Pjaca? La rosa è strutturata per sopperire alle assenze».

20.15 JUVE, ASAMOAH: «HIGUAIN? È TRANQUILLO»

Il centrocampista ghanese a Premium Sport: «Partita importante per noi e i tifosi, sappiamo quanto è tosta in casa del Napoli, squadra che gioca bene. Higuain? Siamo tutti tranquilli»

20.12 JUVE IN CAMPO, BOATO DI FISCHI PER HIGUAIN

Bianconeri sul terreno di gioco del San Paolo per il riscaldamento pre partita: il Pipita è stato accolto da una marea di fischi dei tifosi napoletani

20.10 HAMSIK: «HIGUAIN? VOGLIAMO BATTERE LA JUVE»

Il capitano del Napoli a Premium Sport: «Si sa che è una sfida sentitissima qui, ma non vediamo l'ora di scendere in campo. Vogliamo batterli».



19.21 FOTO: IL PULLMAN DELLA JUVE PRENDE...IL PALO

Piccolo imprevisto all'arrivo del veicolo, la strada stretta per l'ingresso mette in difficoltà l'autista che si blocca per qualche momento colpendo un palo della luce all'inizio del viale.

Juventus, primo imprevisto al San Paolo: il pullman non passa

19. 20 NINA MORIC, UN POST SU NAPOLI-JUVE SCATENA LA BUFERA

Napoli-Juve come Camorra contro 'Ndrangheta: il post della showgirl sui social scatena la rabbia di entrambe le tifoserie

19.17 - JUVENTUS ARRIVATA AL SAN PAOLO

Il pullman della Juventus entra dal varco del settore ospiti, opposto a quello del consueto ingresso agli spogliatoi sotto la Curva B, arrivando direttamente dalla mostra d'oltremare.

18.50 - JUVE VERSO IL SAN PAOLO. NAPOLI IN MAGLIA BIANCA, PER LA JUVE DIVISA BLU

Il pullman della Juve ha lasciato l'Hotel e si sta dirigendo verso lo stadio che continua a riempirsi. Intanto è ufficiale la scelta della maglia bianca da parte dei padroni di casa, mentre gli ospiti si schiereranno in campo con la divisa blu.

Buonasera dal San Paolo... poco più di due ore a #NapoliJuve ???? pic.twitter.com/VooCRUUv9T — JuventusFC (@juventusfc) 2 aprile 2017

18.15 - NUMERI E CURIOSITA'

Il Napoli nelle ultime cinque partite in casa ha ottenuto dieci punti: vittorie contro Pescara, Genoa e Crotone, pareggio con il Pescara e sconfitta con l'Atalanta. La Juventus ha un bottino di tredici punti nelle ultime cinque trasferte: piegate Sassuolo, Crotone, Cagliari e Samp, solo a Udine (1-1) la squadra di Allegri è stata costretta a rallentare. L'attacco del Napoli è il più prolifico del campionato, con 68 gol all'attivo. Marcatore principe Mertens con venti reti. La Juventus risponde con Higuain a quota diciannove.

17.00 - Reina non gioca, c'è Rafael - di Antonio Giordano

15.05 - Napoli-Juventus: ecco come giocheranno

14.20 - Napoli, Reina a rischio: secondo quanto riportato da Sky, il portiere spagnolo sarebbe fortemente in dubbio in vista dlela partita di stasera, avendo lavorato in palestra anche questa mattina. In caso di forfait si giocano il posto tra i pali Rafael e Sepe.

14.08 - Juventus, auguri social di Nainggolan a Pjanic per il compleanno: «L'amicizia va oltre tutto»

13.25 - Il Napoli annuncia che la fase iniziale dell'allenamento di domani a Castel Volturno verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del club: «Il modo migliore per respirare e sentire l'atmosfera del campo di allenamento - si legge sul sito del club partenopeo - e catturare l'entusiasmo e le emozioni che i nostri ragazzi condividono quotidianamente. Per tutti voi direttamente dal mondo azzurro: ovunque vi troverete, attraverso il dispositivo che preferite».

13.00 - Ufficializzata la lista convocati di Sarri per il Napoli: c'è Reina

12.50 - Ciro Ferrara si sbilancia col pronostico: «Napoli-Juve? Finisce 1-0»

A Twitter List by CorSport

NAPOLI-JUVE IN OLTRE 200 PAESI

PROBABILI FORMAZIONI