Lazio-Roma: tutti i numeri del derby

ROMA - Il derby di Roma non è una partita come le altre. La Curva Nord ha già svelato la coreografia per una sfida che diventa crocevia per il futuro, per il destino della stagione.

IMMOBILE VS DZEKO - Il duello dei bomber tra Immobile e Dzeko è solo uno dei motivi di interesse della sfida. Finora, l’attaccante biancoceleste ha realizzato 11 gol in campionato, di cui due su rigore. Il bosniaco, invece, è a quota sette ma senza centri dal dischetto. Nei derby, bilancio in totale parità: due reti e nessun assist.

ZANIOLO SOGNA UN GOL DA RECORD - Sabato sera, Zaniolo incontrerà per la prima volta Milinkovic-Savic. In campionato, hanno segnato tre gol per parte. Il centrocampista biancoceleste ha giocato di più, 21 presenze a sedici, il giovane talento giallorosso ha servito un assist in più, due a uno. Se dovesse segnare, a 18 anni e 244 giorni Zaniolo diventerebbe il più giovane centrocampista a segno nella storia del derby di Roma in Serie A. Il primato, ad oggi, appartiene a Vincenzo D'Amico che avviò il 2-1 in rimonta del 31 marzo 1974, quarto successo contro la Roma per il tecnico Maestrelli, sulla via del primo scudetto biancoceleste.

DIFENSORI GOLEADOR - Quest'anno i difensori della Lazio hanno totalizzato 18 ammonizioni, due espulsioni e quattro gol. I difensori giallorossi hanno commesso quattro falli in meno (106 contro 110) e ricevuto due cartellini gialli in meno (16 a 18). Il loro contributo si è fatto sentire anche in attacco, con quindici reti, sette delle quali firmate da Aleksandar Kolarov, tutte rigoramente di sinistro. Kolarov è il secondo marcatore della Roma in campionato a pari merito con Dzeko, dietro El Shaarawy.

KOLAROV COME SELMOSSON - Con il gol all'andata, Kolarov è diventato anche il secondo giocatore a segno nel derby con entrambe le maglie. Prima di lui, in rete nel 4-2 biancoceleste dell'11 aprile 2009, ci era riuscito solo Arne Selmosson, l'attaccante gentleman dalla pelle bianchissima che tutti chiamavano Raggio di Luna. Niente a che fare, però, con l'attaccante protagonista di una commedia che debuttò nel giorno di Natale del 1955 al teatro Sistina di Roma con Ernesto Calindri e Lauretta Masiero. Selmosson conta due gol in due derby con la maglia della Lazio (2-2 del 30 marzo 1957, 2-1 del 16 marzo 1958) e tre in altrettante sfide vinte con la maglia della Roma (3-1 del 30 novembre 1958, 3-0 del 12 aprile 1959 e 3-0 del 18 ottobre 1959).

CARTELLINI RECORD - Nell’era dei tre punti a vittoria, il derby di Roma è la partita di Serie A che ha visto più cartellini: 287 ammonizioni e 33 espulsioni. Dalla stagione 1994-95, Daniele De Rossi ha ricevuto più gialli (11) nei derby della Capitale, mentre Cristian Ledesma ha il record di espulsioni (tre).

16 RIGORI DAL 2005 - Dalla stagione 2005-06 sono stati concessi 16 rigori nei corso dei derby in Serie A. Quindici sono stati realizzati, l'unica eccezione rimane il penalty di Floccari parato da Julio Sergio nel successo giallorosso per 2-1 in rimonta nel girone di ritorno della stagione 2009-10.

INZAGHI VS DI FRANCESCO - Da calciatore, Di Francesco ha un bilancio migliore di Inzaghi nei derby. L'attuale tecnico giallorosso è arrivato alla Roma nella stagione dei quattro derby persi (e ne gioca tre dall'inizio). Ne vince due, ne pareggia uno, il 3-3 del 29 novembre 1998. E' proprio lui, con la squadra di Zeman in dieci, ad avviare la rimonta nel finale da 1-3 a 3-3. Resta anche il suo unico gol in un derby.

Non ha mai segnato alla Roma, invece, Inzaghi, nelle nove sfide in nove anni, anche se spesso gli viene concesso solo un breve spezzone nel finale: anche per lui bilancio in negativo con 2 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.