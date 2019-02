Inter, Marotta punge Paratici: «Dybala? Vedremo a giugno cosa farà...»

MILANO - «Icardi? Ora è un giocatore dell’Inter, siamo in febbraio... Sono domande che torneranno di attualità, o no, solamente a giugno». La frase di Fabio Paratici sul futuro di Icardi non è passata inosservata in casa Inter. E fa specie che la replica nerazzurra sia affidata proprio all'ex bianconero Beppe Marotta. L'ad nerazzurro ha dichiarato: «Se Paratici dice che a giugno si vedrà se il nome di Icardi sarà di attualità, rispondo che lo stesso vale per Dybala, vedremo a giugno cosa farà...».

ORGOGLIO - «Sono orgoglioso di essere qua - ha continuato Marotta ai microfoni di Inter Tv -, sono in una gloriosa società ricca di storia, con un palmares ricco di trofei, per cui l’impegno è quello di trasmettere tutta la mia esperienza perchè si possa ritornare a quei fasti antichi e ritornare a sollevare trofei. In questa stagione l’Inter è tornata su un palcoscenico importante, che è consono alla sua storia, che è quello della Champions League, e questo è un motivo sicuramente rilevante. Dobbiamo consolidare questa posizione, dobbiamo crescere nel corso di questa stagione cercando di ottenere il massimo, e soprattutto prepararci per una nuova stagione che dovrà essere ancora migliore di questa».