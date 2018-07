Cristiano Ronaldo alla Juventus: segui la giornata LIVE

ROMA - È arrivato il Ronaldo day. Stamattina il fuoriclasse portoghese, sbarcato nel pomeriggio di ieri a Torino, dopo una breve visita nella nuova sede del club alla Continassa ha raggiunto il J-Medical per svolgere le visite mediche tuttora in corso. Centinaia i tifosi in delirio che hanno accolto CR7, che poi nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 4 anni (a 31 milioni di euro netti a stagione) e nel tardo pomeriggio (ore 18.30) verrà presentato in conferenza stampa all'Allianz Stadium. In serata poi, alle 20 risalirà sul suo jet privato per proseguire le sue vacanze che dureranno - come da accordi con il suo vecchio club, il Real Madrid - fino al 30 luglio. In quella data Ronaldo raggiungerà i suoi nuovi compagni nella tournée estiva ad Atlanta per debuttare poi due giorni dopo contro le All Stars della Major League Soccer (con tanto di sfida ad Ibrahimovic che permetterà alla Juve di ricavare il 20% in più rispetto ai 4-5 milioni di guadagni già previsti).

Ore 14.09 - Dal Portogallo alla Spagna passando per il Regno Unito per arrivare fino al Sud America: gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Torino e in particolare sul J Medical, dove Cristiano Ronaldo sta completando le visite mediche prima di essere presentato ufficialmente dalla Juventus.

Ore 13.45 - «Sì, è vero: Mendes mi propose Cristiano Ronaldo e il suo arrivo avrebbe portato un effetto clamoroso a Napoli, ma poi ho pensato: posso mai sacrificare tutta la squadra, tutto il bilancio per lui?». Parole di Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei intervistato su Radio Kiss Kiss.

Ore 13.23 - Cristiano Ronaldo sarà il quinto acquisto a essere presentato dopo Emre Can, Perin, Joao Cancelo e Caldara, ma al contrario dei compagni la conferenza non si svolgerà nella sala stampa ma nella più ampia sala d'onore dedicata a Gianni e Umberto Agnelli. Ecco così che CR7 rimetterà per la prima volta piede in quell'impianto che lo scorso 3 aprile gli tributò una standing ovation dopo lo splendido gol in rovesciata siglato a Gigi Buffon nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Ore 12.57 - Dopo il sì di Cristiano Ronaldo è lecito aspettarsi un altro colpo della Juventus. Devono pensarla così i bookmaker, almeno a giudicare dalle scommesse aperte sul mercato bianconero dopo l'acquisto di CR7. Roba da stropicciarsi gli occhi, viste anche le quote mediamente basse per obiettivi così prestigiosi. Marcelo, fa sapere Agipronews, è il primo di questi: dopo la terza Champions consecutiva e la partenza del portoghese, l'esterno del Real è il prossimo obiettivo della Juve nelle quote Sisal Matchpoint, che danno l'affare a 2,50. Poco più in alto Diego Godin, il "ripiego" di lusso nel caso in cui partisse Mehdi Benatia. Il sì del difensore uruguaiano si gioca a 2,75, e a 3,00 i quotisti non escludono nemmeno il ritorno di Paul Pogba, fresco di vittoria ai Mondiali. Più difficile l'aggancio a Thiago Silva, mentre il colpo Modric è un sogno da 20 volte la posta.

Ore 12.45 - Ancora test per Cristiano Ronaldo, che secondo quanto riporta 'Sky Sport' pranzerà all'interno del J-Medical dove le visite mediche termineranno nel primo pomeriggio. Poi il fenomeno portoghese si straferirà presso la sede della Juventus alla Continassa e successivamente all'Allianz Stadium per la conferenza stampa di presentazione. E proprio in direzione Continassa si stanno spostando man mano i tifosi bianconeri giunti in massa questa mattina al J-Medical.

Ore 12.34 - L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha catalizzato l'attenzione del mondo Juventus, ma tra i rinforzi per la prossima stagione c'è anche il centrocampista Emre Can arrivato dal Liverpool. E proprio il tedesco ha voluto dare il 'benvenuto' via Twitter al Pallone d'Oro suo nuovo compagno di squadra con un post scritto in parte in portoghese e in parte in inglese.

Ore 12.25 - C'è anche il 'like' di Marcelo, terzino destro brasiliano del Real Madrid e altro sogno di mercato dei tifosi juventini, su un post Instagram della Juventus con le immagini di Cristiano Ronaldo (suo ex compagno nei 'blancos') al J-Medical.?

Ore 11.44 - Mentre Cristiano Ronaldo è ancora all'interno del J-Medical e le sue visite mediche sono ancora in corso con centinaia di rifosi ad aspettarlo fuori e altre in fila davanti all'adiacente Juventus Store, tanti altri tifosi stanno invece raggiungendo la sede della Continassa dove CR7 è atteso prima della conferenza stampa del tardo pomeriggio.

Ore 11.24 - «Ronaldo? È proprio un bel ragazzo, se non fossi così vecchia gli farei il filo...»: c'era anche nonna Felicina, «juventina sfegatata» e «tanti anni che non ricordo più neanche io quanti», tra i tifosi che hanno salutato l'attaccante portoghese davanti al J-Medical. «Ho portato mio nipote Matteo, che è tifoso della Juve come mio figlio - spiega - Cosa cucinerei a Ronaldo? Una bella parmigiana e un pollo arrosto...».

Ore 11.08 - Visite mediche in corso per Cristiano Ronaldo. Dopo l'abbraccio dei tifosi, l'attaccante portoghese ha fatto ingresso al JMedical per i test fisici di rito prima della firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore si recherà poi di nuovo alla Continassa e alle 18.30 è poi inprogramma l'appuntamento con la stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Ore 10.55 - Effetto Cristiano Ronaldo sul mondo delle scommesse e sulle quote Champions League: l'arrivo di CR7 porta il club bianconero in testa alle favorite per la vittoria finale. Crollano anche le quote per il 'triplete' juventino.

Ore 10.38 - «Giuve, Giuve». A cantare in questo caso non sono i tifosi ma lo stesso Ronaldo dopo aver salutato i tifosi davanti al J-Medical prima di rientrare per le visite mediche, come si può sentire nel video postato dalla Juventus sul prprio profilo Facebook.

Ore 10.20 - Mentre Cristiano Ronaldo è impegnato con le visite al J-Medical, decine e decine tifosi sono in coda davanti allo Juventus Store per acquistare la nuova maglia bianconera con il numero 7 del fenomeno portoghese.

Ore 10.10 - Grande entusiasmo al J-Medical, dove Cristiano Ronaldo al suo arrivo ha salutato i tifosi e firmato anche un autografo sulla maglia di un piccolo tifoso come si può vedere da un video pubblicato dalla stessa Juventus sui propri profili social. Pollice in su e primi selfie per CR7.

Ore 9.54 - Cristiano Ronaldo è arrivato al J-Medical accolto dalla folla in delirio. Camicia bianca e giacca nera per il portoghese, con i tifosi che cantano «Portaci la Champions, oh Cristiano portaci la Champions».

Ore 9.50 - Sempre più numerosi i tifosi juventini che aspettano CR7 davanti al J-Medical.

Ore 9.45 - Il portoghese, Pallone d'Oro in carica, ha lasciato la sede bianconera alla Continassa per dirigersi al J-Medical.

Ore 9.39 - «L'arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso». A dirlo è Daniele De Rossi, capitano della Roma che ha commentato l'acquisto di CR7 ai microfoni della radio di Trigoria.

Ore 9.31 - Cristiano Ronaldo si reca a sorpresa prima alla Continassa, nuova sede della Juventus, per salutare i suoi nuovi compagni di squadra.

Ore 9.16 - Sono arrivati al J-Medical tutti i componenti dello staff medico: è tutto pronto per le visite mediche di Cristiano Ronaldo, atteso a breve.

Ore 9.05 - Tanti i tifosi già presenti davanti al J-Medical per aspettare l'arrivo di Cristiano Ronaldo. La zona dove è previsto l'arrivo del giocatore è presidiata da forze dell'ordine e steward. Per accedere al piazzale davanti al JMedical i tifosi devono superare i controlli ai metal detector allestiti per l'occasione.