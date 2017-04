Milan, Montella: «L'Europa League voglio giocarla, non vederla in tv»

ROMA - L'Europa League è sempre lì, raggiungibile. Al Milan di Montella serve però continuità e, soprattutto, evitare di ripetere dei (mezzi) passi falsi come quello contro il Pescara. Al Meazza arriva il Palermo e l'obiettivo numero uno del Milan sarà ripartire subito con una vittoria. Il tecnico Vincenzo Montella è stato chiaro: «In Europa è meglio giocarci piuttosto che restare a casa a guardare le partite». «Contro il Palermo non sarà semplice: dovremo essere pazienti e più concentrati rispetto alla sfida contro il Pescara. Duello per l'Europa con l'Inter? Non ci penso visto che non abbiamo solo loro davanti ma anche l'Atalanta, ci giocheremo tutto negli scontri diretti con queste due squadre», ha proseguito Montella in conferenza stampa.

«L'EUROPA? MEGLIO GIOCARLA CHE VEDERLA IN TV» - «E' vero, a Pescara abbiamo fatto un solo punto, ma chissà che non sia quello che ci serve per andare in Europa. Suso? Sta bene e se non gli viene la febbre domani giocherà». Montella ha poi perdonato Paletta per l''infortunio' di Pescara: «Un autogol può capitare a chiunque. Questo non cambia il suo rendimento stagionale che è stato oltre le attese. Il mio futuro? Faccio l'allenatore da qualche anno e so che in questo momento ci sono i rumors. Essendoci un cambio di proprietà, dovremo prima conoscersi e capire cosa vogliamo l'uno dall'altro. Oggi sono felicissimo di allenare il Milan e spero di poterlo fare anche in futuro. Al Milan sto benissimo ma non so cosa pensano i nuovi proprietari di me e del mio lavoro. L'Europa? Dobbiamo raggiungerla. Se devo scegliere tra una tournée estiva e un preliminare di Europa League preferisco il secondo». Ultima battuta su Bacca e Lapadula: «Possono coesistere e giocare insieme».