Milan, Gattuso: «Siamo in crescita, Kessie è più forte di me»

CAGLIARI - «Donnarumma ha fatto un errore, poi dopo ci ha salvato, ha fatto un miracolo sull'1-0. Ci ha tenuto in partita. Al di là di questo siamo molto contenti per la prestazione. Se è un punto di svolta? Dobbiamo pensare partita dopo partita, vediamo dove arriveremo. Stiamo lavorando tanto, siamo in crescita, è merito dei ragazzi tutto quello che stanno facendo, dopo vedremo. Milan vince a Cagliari 2-1: doppio Kessié risponde a Barella C'è poco da ridere, se prendevano gol alla fine c'era poco da ridere. Bisogna stare attenti, a Benevento siamo stati beffati, tantissime altre volte questa squadra ha preso gol nel finale: bisogna alzare l'asticella anche su questo aspetto».

Il Milan batte il Cagliari 2-1



KESSIE - Così un Rino Gattuso quasi del tutto afono commenta il prezioso successo in rimonta del Milan a Cagliari, frutto della doppietta di Kessie. «Franck è nettamente più forte di me di quando giocavo, ha 7-8 gol nelle gambe in una stagione, ma - sottolinea il tecnico rossonero ai microfoni di Premium Sport - in questo momento non mi piace parlare dei singoli. Questa è una squadra viva, abbiamo grandi margini di miglioramento e dobbiamo andare alla ricerca del collettivo, non del singolo, con il singolo non si va da nessuna parte». C'è da migliorare la gestione del vantaggio, Gattuso concorda: «Biglia secondo me ha fatto una buonissima partita, Bonaventura negli ultimi 20 minuti era molto stanco, e oggi ci è venuto a mancare un po' Suso, che ha trovato pochissimo spazio, si è visto pochissimo. Sono contento, stiamo crescendo e la squadra sta giocando un buon calcio, la gestione della partita la dobbiamo migliorare», spiega Gattuso.



ANDRE' SILVA - «André Silva? In 43 giorni avremo 11 partite e c'è spazio per tutti, arriverà anche il suo momento. Le responsabilità sono mie, non di André, devo avere io il coraggio di buttarlo nella mischia e farlo rendere al massimo», dice ancora l'allenatore rossonero che, a Sky, si dice «dispiaciuto perché in questo momento la difficoltà maggiore è quella di tenere fuori alcuni giocatori, ma ci sarà spazio per tutti». (Ha collaborato italpress).

