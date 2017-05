Totti day, Roma-Genoa: file e foto ricordo per i biglietti dell'addio del capitano

A ruba, da stamani, i tagliandi per la sfida del 28 maggio allo stadio Olimpico, gara della 38ª giornata di Serie A e ultima volta del numero 10 in maglia romanista. Già esaurite curve e distinti, restano solo le tribune

ROMA - È partita stamattina alle ore 10 la caccia ai biglietti di Roma-Genoa del 28 maggio: ultima partita del campionato giallorosso, ultima gara della stagione romanista e soprattutto quasi sicuramente addio ufficiale al calcio giocato e alla maglia numero 10 di Francesco Totti. Perché, anche se ieri a RaiSport il 40enne capitano ha sussurrato un sibillino «Mi fermo? Non lo so...», arrivano ormai da più parti conferme sul fatto che la sfida per la 38ª giornata di Serie A sarà l'ultimo episodio di un romanzo calcistico durato 24 anni. Totti day: file di tifosi per i biglietti di Roma-Genoa

TOTTI DAY: ATTESA E FILE DI TIFOSI PER I BIGLIETTI DI ROMA-GENOA [FOTO]

L'OMAGGIO AL 10 - Per assistere al capitolo finale scritto da Totti e dal club giallorosso, file di tifosi romanisti hanno preso d'assalto da stamani Roma Store e rivenditorie, conservando foto ricordo dei tagliandi dell'attesissimo match in programma alle 20.45. L'orario serale favorirà inoltre lo spettacolo dedicato esclusivamente al Pupone, tenuto all'oscuro del cerimoniale d'addio tuttora in allestimento da parte della società del presidente Pallotta.

GIA' ESAURITE CURVE E DISTINTI - Dopo poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi sono già esaurite curve e distinti (disponibili solo le tribune). A Trigoria si aspettano il pienone come non si verifica ormai da anni per celebrare al meglio l'addio al calcio del n.10 giallorosso.

ROMA, TOTTI: "ADDIO IL 28 MAGGIO? NON LO SO..."

CURVE SOLD OUT - Carlo Feliziani, responsabile ticketing AS Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio sui biglietti di Roma-Genoa: «Curve e distinti sono sold out già da un paio d'ore. Sono rimaste solo le due tribune». Sui biglietti di Roma-Juventus, ha aggiunto: «C'è ancora un po' di disponibilità nei distinti nord, oltre ovviamente alle tribune, ma anche lì si sta andando verso il tutto esaurito. Invitiamo tutti i tifosi a non affidarsi a circuiti secondari e a seguire i circuiti ufficiali per l'acquisto dei biglietti di Roma-Juventus e Roma-Genoa. I cancelli domenica saranno aperti alle 18.45, un po' prima rispetto agli orari canonici. Nella prossima stagione cercheremo di migliorare la mobilità intorno allo Stadio Olimpico. Invitiamo comunque i tifosi ad avvicinarsi il prima possibile all'impianto».

ROMA, TOTTI: "IL MIO FUTURO? LA JUVENTUS"