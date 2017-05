Calciomercato Roma, dalla Spagna: «Monchi su Parejo»

ROMA - Monchi vuole Dani Parejo alla Roma. Lo rivela il quotidiano sportivo spagnolo As, che nell'edizione di oggi riporta i movimenti del nuovo direttore sportivo romanista sul centrocampista del Valencia. Il calciatore ha un contratto fino al 2020 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma dopo sei anni nel club sta seriamente valutando la possibilità di cambiare: deciderà dopo l'incontro con il nuovo allenatore del Valencia, Marcelino. «Roma, ecco la maglia della stagione 2017-18» Monchi seguiva Parejo dai tempi del Siviglia e continua a non perderlo di vista: classe 1989, il calciatore è reduce da una stagione in cui ha risentito dei problemi della squadra, ma che è riuscito comunque a chiudere con cinque gol e nove assist nelle 35 partite della Liga disputate. Centrocampista forte fisicamente, al Valencia viene impiegato principalmente come mediano davanti alla difesa.

