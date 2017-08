Siviglia-Roma 2-1: gol di Dzeko nel finale, palo di Defrel

1 di 2 Successiva

SIVIGLIA - E’ stato un collaudo vero per la Roma di Di Francesco, uscita sconfitta per 2-1 dalla sfida con il Siviglia, valida per la IX edizione del Trofeo Antonio Puerta. Di Escudero e Nolito i gol per i padroni di casa. Nel recupero Dzeko ha reso meno amaro il ko. Gli spagnoli, più avanti nella preparazione, hanno reso la vita difficile alla Roma giocando con molta intensità. Ancora indietro alcuni giallorossi, tra cui Defrel, che ha comunque colpito un palo. Buona la prova di Alisson sicuro in diverse occasioni: peccato però per le due reti subite entrambe sul primo palo. Bene Kolarov, in forma e pericoloso su punizione. La Roma resterà in Spagna dove domenica 13 agosto concluderà la sua tournée contro il Celta Vigo. Poi il rientro in Italia per preparare la prima di campionato a Bergamo contro l'Atalanta.

93' FISCHIO FINALE

Finisce 2-1 la sfida tra Siviglia e Roma per il IX Trofeo Antonio Puerta

91' LA ROMA ACCORCIA LE DISTANZE

Dzeko controlla un buon pallone sulla trequarti, poi piazza un bel destro a giro che beffa il portiere del Siviglia

90' RADDOPPIO DEL SIVIGLIA

Azione sulla sinistra di Nolito che poi si accentra e lascia partire un destro velenoso. Alisson è battuto di nuovo sul primo palo

88' AMMONIZIONE PER DZEKO

Simulazione di Dzeko in area di rigore che viene punita dall'arbitro

85' SOSTITUZIONI NELLA ROMA

Dentro Gerson e Jesus, fuori Nainggolan e Manolas

83' SOSTITUZIONE NEL SIVIGLIA

Dentro Lasso, fuori Lenglet

82' AZIONE MANOVRATA DELLA ROMA

Bella azione della Roma che si porta in avanti con diversi uomini, Dzeko non riesce a girarsi in area, alla fine ci prova Nainggolan dalla distanza, ma il pallone finisce sul fondo

80' PELLEGRINI DALLA DISTANZA

Destro di Pellegrini da fuori, palla alta sopra la traversa

77' SOSTITUZIONE NEL SIVIGLIA

Fuori Banega osannato dal pubblico, dentro Ganso

75' SOSTITUZIONE NELLA ROMA

Dentro Gonalons, fuori De Rossi

73' VANTAGGIO DEL SIVIGLIA

Bella azione del Siviglia che sorprende la difesa della Roma, Escudero taglia l'area e di sinistro sorprende Alisson sul primo palo

71' IL SIVIGLIA RECLAMA IL RIGORE

Intervento in scivolata di Fazio su Muriel, l'arbitro lascia correre e giudica regolare la giocata.

66' PUNIZIONE DI PEROTTI ALTA

Buon destro di Perotti su punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa abbastanza e finisce sopra la traversa

64' SOSTITUZIONI NELLA ROMA

Dentro Under, Fazio e Pellegrini. Fuori Defrel, Strootmann e Moreno.

62' OCCASIONE PER DZEKO

De Rossi pesca Dzeko nell'area avversaria, controllo di petto del bosniaco che manca la stoccata

58' AMMONIZIONE PER STROOTMAN

L'olandese rimedia il giallo per proteste

55' SOSTITUZIONI NEL SIVIGLIA

Dentro Jesus Navas e Pizarro al posto di Montoya e Krohn-Dehli

52' ANCORA ALISSON IN EVIDENZA

Bravissimo il brasiliano su un colpo di testa di Khron Deli. Sul tentativo successico di Nolito ci pensa Manolas con il corpo

50' PALO DI DEFREL!

Conclusione di prima intenzione di Defrel, il suo sinistro colpisce il palo

48' MURIEL CI PROVA SUBITO

Si fa subito vedere Muriel: bello spunto ma la conclusione finisce sul fondo

46' INIZIA LA RIPRESA: SOSTITUZIONI NEL SIVIGLIA

Entrano Kjaer e Muriel. Il danese ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2011-2012. Fuori Pareja e Ben Yedder