Totti: «Attendo impaziente il nuovo stadio della Roma»

ROMA - Per la prima volta da quando si è sfilato gli scarpini dai piedi, Francesco Totti scende in campo a favore del nuovo stadio della Roma. L'ex n.10 giallorosso utilizzando l'account Twitter ufficiale della società, e non il suo personale, ha parlato a tutti gli effetti da dirigente confessando di essere d'accordo con le parole che il tecnico Eusebio Di Francesco aveva utilizzato nel corso della sua intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio: «Il nuovo stadio ci darà una grande spinta anche sul campo. Come tutti i tifosi attendo impaziente e fiducioso il via libera».

Francesco #Totti: “D'accordo con il mister. Il nuovo stadio ci darà una grande spinta anche sul campo. Come tutti i tifosi attendo impaziente e fiducioso il via libera”.#ASRoma #StadioDellaRoma pic.twitter.com/9rkfhXiVz6 — AS Roma (@OfficialASRoma) 9 novembre 2017