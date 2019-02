Intervista Zaniolo, le Iene: «L'inviato minacciato di morte»

ROMA - Le Iene tornano sull'intervista a Nicolò Zaniolo che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Tifosi della Roma inferociti per il servizio andato in onda domenica sera, tanto da esporre la scorsa notte uno striscione in zona Testaccio contro il programma televisivo: «Fate tanta moralità ma il rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo».

Ad andarci di mezzo l'inviato Nicolò De Vitiis che è stato minacciato di morte sui social, come riportato sul sito ufficiale delle Iene: «Un mega abbraccio al nostro Nicolò De Devitiis che è stato addirittura minacciato per il servizio al campione della Roma Zaniolo. E noi de Le Iene facciamo sempre domande un po’ cazzone, ma con ironia!».

Ironia che non è piaciuta ai tifosi romanisti, né tanto meno a Zaniolo, rimasto scottato dalle domande a doppio senso rivolte da De Vitiis alla madre: «Nicolò però nel nostro servizio ha dimostrato di essere un campione non solo allo stadio, ma anche in tv - si legge nel comunicato -. Ne è uscito come un leone!»