Ranieri: «Devo lavorare sulla difesa. Ora fatemi testare i titolarissimi»

ROMA - "Sono concentrato e positivo dopo questa vittoria. La partita era difficile perché non è facile formare una squadra viste le assenze di molti leader. Devo fare i complimenti alla squadra rimasta compatta anche in inferiorità numerica e voglio ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini nel momento difficile". Queste le parole di Claudio Ranieri al ritorno sulla panchina della Roma dopo la vittoria per 2-1 sull'Empoli. "Il leit motiv del mio arrivo a Roma è semplice: il gol prima o poi arriverà ma dobbiamo essere in primis concentrati a non subirne - ha aggiunto il tecnico testaccino ai microfoni di Sky Sport - Ho fatto solamente un allenamento con i ragazzi e la Primavera visto che i pezzi da novanta non c'erano. Fatemi testare i titolarissimi e potrò valutare il modulo e gli schieramenti migliori".

El Shaarawy e Schick, Ranieri vince la prima

Ranieri, la 'prima' con la Roma: la Sud gli dedica uno striscione

ZANIOLO E FLORENZI - La partita nel finale si è complicata per la Roma a causa dell'infortunio di Zaniolo ("Mi ha detto che il polpaccio si è solamente indurito. Non dovrebbe essere nulla di grave") e dell'infortunio di Florenzi ("Ha fatto di tutto per fermarsi. Il secondo giallo è eccessivo"). Proprio sull'esterno azzurro, reduce dalla brutta prestazione in Champions contro il Porto, Ranieri ha aggiunto: "Alessandro è un ragazzo che ha carattere, ha giocato con un problemino al ginocchio e sara' importante". C'e' spazio poi per un commento sulla prestazione di Schick, autore del 2-1: "Ha tutto: velocità, tecnica, dribbling e gol.Deve mettere sul campo il carattere che ha fatto vedere a Porto e sarà uno dei miei uomini", ha concluso l'allenatore giallorosso. (In collaborazione con Italpress)