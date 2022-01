© AS Roma via Getty Images © Getty Images © LAPRESSE © LAPRESSE © BARTOLETTI © LAPRESSE © AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images © LAPRESSE © Getty Images © Getty Images © LAPRESSE © AS Roma via Getty Images © BARTOLETTI © LAPRESSE © BARTOLETTI © AS Roma via Getty Images © LAPRESSE © BARTOLETTI © BARTOLETTI © EPA © LAPRESSE © BARTOLETTI © ANSA © AS Roma via Getty Images © ANSA © AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images Precedente Successivo 1 di 30

Calciomercato Roma, chi parte e chi resta

Giocatore per giocatore, ecco le strategie per la costruzione della squadra della prossima stagione: queste le basi per il progetto Mourinho, a partire da Nicolò Zaniolo