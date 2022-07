1 di 11

© EPA

PAULO DYBALA



E' il pensiero fisso di Mourinho. Fosse per lui la Joya arriverebbe a prescindere da Zaniolo. La Roma deve pazientare in attesa che si chiarisca il futuro di Nicolò e, in caso di addio, sperare che la Joya non si sia nel frattempo accordata con un altro club.