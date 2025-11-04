Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Foto
Calcio
Champions League
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© LaPresse/Tano Pecoraro
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
Napoli-Eintracht, la probabile formazione di Conte
In Champions League il tecnico conferma Hojlund al centro dell'attacco, in mezzo al campo c'è Lobotka con McTominay e Anguissa
Pubblicato il
4 novembre 2025, 08:27
