Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© LAPRESSE
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© LAPRESSE
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
© FOTO GIANLUCA MOSCA
1 di 13

Napoli-Como, la probabile formazione di Conte

Il tecnico per la sfida contro i lariani ritrova Hojlund al centro dell'attacco, in mezzo c'è McTominay con Gilmour e Anguissa

Per approfondire