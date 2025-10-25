Vince tutto e subito: Enzo Ferrari è il mito

Enzo Ferrari è Enzo Ferrari, okay. Ma, sia chiaro, avrebbe amato anche scrivere di cronache sportive, il suo primo sogno rimasto nel cassetto. Chissà, fosse stato per lui, appassionato e longevo, si sarebbe posizionato per quasi un secolo a scrivere prima cronache e poi elzeviri per il Corriere dello Sport. Ma invece le cose vanno diversamente e va bene anche così. Enzo Ferrari ha gli stessi anni del ’900 più due, essendo nato nel 1898 e, proprio come il secolo breve, vive e fa nascere i motori più epici e vittoriosi mai concepiti. Prima da pilota e poi da dirigente e infine, da costruttore indipendente. In un’epopea che lo vede debuttare in gara da corridore, come si diceva al tempo, alla Parma-Poggio di Berceto nel 1919 su una CMN 3000. Poi correrà per l’Isotta Fraschini e quindi approderà all’Alfa Romeo, il suo grande amore: appunto, come la chiamerà lui, “Mamma Alfa”. Come pilota è bravo, anche se non irresistibile. Vince nel 1923 al Circuito del Savio, a Ravenna, e per l’occasione la madre dell’aviatore medaglia d’oro Francesco Baracca gli dona idealmente lo stemma del figlio pianto in guerra, il Cavallino Rampante, simbolo che diventerà coeterno al Drake e alle sue creature.