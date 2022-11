You First, che traguardo: entra nella top 10 mondiale di Forbes!

MADRID (SPAGNA) - L'agenzia spagnola You First si colloca per la prima volta nella top 10 delle migliori agenzie di gestione dei talenti sportivi a livello globale nel 2022 stilata dalla celebre rivista economica Forbes . Quest'ultima ha reso nota la speciale graduatoria "in base al valore stimato dei contratti sportivi e/o degli accordi commerciali negoziati dalle agenzie per i propri atleti professionisti e alla durata degli stessi. La pubblicazione fa riferimento al portafoglio di oltre 860 talenti che attualmente si affidano a You First ed evidenzia tra i suoi clienti Desmond Bane, Davide Calabria, Ja Morant ed Alexia Putellas ", si legge nel comunicato stampa di 'You First'. Inoltre Forbes ha evidenziato "You First come esempio di successo di espansione internazionale, sottolineando che l'agenzia di origine spagnola – nata nel 2002 a Madrid e attualmente operante attraverso 14 uffici in 21 Paesi – ha una presenza di rilievo nell'Nba , soprattutto dopo l'alleanza strategica del 2020 con Tandem Sports and Entertainment . In effetti, You First è l' unica agenzia europea presente non solo nella top 10 , ma nella top 20 della classifica di Forbes nel 2022".

Nba, Ja Morant trascina i Grizzlies

You First incanta Forbes

La pubblicazione di Forbes sottolinea che, oggigiorno, le grandi agenzie del settore si distinguono perché "offrono ai loro talenti un ampio portafoglio di servizi a 360º, come nel caso di You First, che ha già le divisioni brand services, data&insights, produzione audiovisiva, digitale e organizzazione di eventi", rende noto You First nel comunicato. Negli ultimi anni il gruppo iberico ha rafforzato le sue specializzazioni implementando strumenti innovativi che gli consentono di costruire il marchio personale dei suoi talenti al di là dell'ambito sportivo come confermato da Juan Aisa, Ceo e co-fondatore di You First: “Le dimensioni dell'azienda contano. Per competere - sottolinea Aisa - è necessario disporre di un marchio forte, di risorse internazionali e, soprattutto, di offrire più servizi. La battaglia si combatte nel campo della fornitura di maggiori e migliori servizi”. Nel 2013 proprio Forbes ha iniziato a pubblicare con cadenza annuale la lista delle migliori agenzie globali di gestione dei talenti sportivi: You First è entrata per la prima volta nel 2018. In quell'anno l'agenzia con sede in Spagna si è posizionata al 20° posto della classifica, mentre nel 2020 si è classificata al 19° posto. Una crescita graduale culminata con il raggiungimento della top 10 nel 2022.

Pallone d'Oro femminile 2022: vince ancora Alexia Putellas

You First, che cos'è e di cosa si occupa: i dettagli

You First, come spiegato nel comunicato "è una holding globale di agenzie di gestione dei talenti, servizi di brand e content marketing nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Fondata nel 2002, opera in 14 paesi attraverso 21 uffici, basandosi su una potente combinazione di portata globale e forte conoscenza del mercato locale". You First gestisce infatti "più di 1.000 talenti dello sport e dello spettacolo si affidano a You First. L'agenzia gestisce le carriere di oltre 400 giocatori di basket, 300 di calcio, 70 talenti di esports e più di 100 talenti di altre discipline sportive e di intrattenimento, con una portata globale di oltre 150 milioni di follower sui social media". Un'agenzia di livello mondiale che cura l'immagini di veri e propri campioni: "Giocatori dell'NBA e dei principali campionati europei come Ja Morant, Serge Ibaka e Walter Tavares, tra gli altri; calciatori come Gerard Moreno, Alexia Putellas e Fabián Ruiz; talenti di altre discipline sportive come Ona Carbonell e Damián Quintero; talenti di esports come Kapo013, oltre ad altri talenti lifestyle e creatori di contenuti".??You First offre inoltre "servizi di marca e soluzioni innovative relative a risorse digitali, consulenza, sponsorizzazione, creatività, eventi, produzione di contenuti e influencer marketing a più di 160 aziende.??You First è formata da professionisti con un profondo spirito di squadra, impegnati a vincere le sfide quotidiane e fedeli agli interessi dei loro clienti".