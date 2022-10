Diretta Pallone d'Oro 2022 ore 19.45: dove vederla in tv e streaming

PARIGI - È arrivato il momento della 66ª edizione del Pallone d'Oro e sale l'attesa per conoscere il nome del giocatore che succederà nell'albo d'oro a Lionel Messi . Il grande favorito è l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema , autore di una stagione strepitosa l'anno scorso con i Blancos, vincitori di Liga e Champions League. Il premio sarà assegnato a circa un mese dall'inizio dei Mondiali di Qatar 2022 (che si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre) e nella stessa cerimonia verranno assegnati come sempre anche il Pallone d’Oro femminile , il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin , rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore Under-21 e al miglior portiere.

Pallone d'oro 2022: diretta tv e streaming

Appuntamento alle 19.45, presso il Theatre du Chatelet di Parigi, per la cerimonia in cui sarà consegnatao il Pallone d'Oro 2022. L'evento sarà visibile in diretta televisiva sul Canale 20 di Mediaset e su Sky Sport 24 (canale 200), mentre in streaming su Mediaset Infinity, Now, sulla piattaforma Sky Go, su Fifa Tv e sul sito della Uefa.

I 30 candidati al Pallone d'Oro 2022

Ecco la lista completa dei 30 finalisti: