ORANO (Algeria) - Anche l'atletica italiana festeggia il suo secondo oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022: Rebecca Sartori si mette tutte le avversarie alle spalle nei 400 metri ostacoli in una gara perfetta tagliando il traguardo col tempo di 55.75. Argento per la francese Camille Seri (56.01), bronzo per la marocchina Noura Ennadi (56.45).