WWE, Bad Bunny-show a WrestleMania Backlash 2023

SAN JUAN (Puerto Rico) - Grande spettacolo al Coliseo de Puerto Rico de San Juan, dove i caldissimi tifosi portoricani sono tornati a vedere dal vivo un Premium Live Event WWE, come non accadeva da New Years Revolution 2005. La lunga attesa è stata ripagata con uno spettacolare WrestleMania Backlash (primo PLE dopo lo Showcase of the Immortals di Los Angeles), concluso con il successo di rapina di Cody Rhodes su Brock Lesnar, uscito dal ring in una maschera di sangue dopo aver sbattuto con la fronte su un angolo scoperto. Ne ha così approfittato l'American Nightmare, che ha ribaltato un tentativo di Kimura Lock dell'ex campione UFC ed è andato al conteggio di tre.