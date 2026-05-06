Panatta, Graziani, Castrogiovanni e Lucchetta a Rimini per la terza tappa di "Un campione per amico" 

Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione. La 25^ Edizione di “Banca Generali - Un campione per amico” , evento sportivo itinerante che consente a ragazze e ragazzi di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita insieme a grandi campioni, prosegue a Como , con la partecipazione di oltre 700 bambini. L’iniziativa, che da quest’anno vede la collaborazione di Sport e Salute, proseguirà con altre 10 tappe in altrettante iconiche piazze italiane per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva, in piena sintonia con quanto sancito dall’art. 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo importante messaggio sono le stelle dello sport azzurro: Adriano Panatta , Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni.

Il tour di Campione per amico

A partire dallo scorso 22 aprile, oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia saranno coinvolti nel più importante evento nazionale dal carattere sportivo-educativo: tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Il tour, sostenuto anche da Salugea, Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas e Fila, ha fatto tappa al Parco Fellini di Rimini. Sport e Salute ha allestito nel villaggio un’area dedicata allo sport dove, con il supporto dei propri tutor, i bambini hanno partecipato ad attività ludico-motorie e percorsi pensati per avvicinarli al movimento in modo divertente e inclusivo. L’iniziativa si inserisce nella più ampia mission di promozione dei corretti stili di vita: accanto all’esperienza pratica dell’attività fisica, sarà presente anche la “Capsula della Salute”, che permetterà ai visitatori di monitorare in autonomia alcuni parametri del proprio benessere psicofisico. A completare il percorso, un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’educazione alimentare, con consigli su una sana e corretta alimentazione, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un equilibrio tra movimento e nutrizione.

L'educazione finanziaria

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti dei più giovani, scegliendo di affiancarsi, per il quindicesimo anno consecutivo, alla manifestazione Un Campione per Amico, rafforzando in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria. Durante la kermesse i bambini hanno ricevuto in omaggio il libretto “Tesori da scoprire! Guida al risparmio e ai mercati”, pensato per illustrare ai più piccoli i concetti del risparmio, per riflettere sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo in modo responsabile, e per approfondire, in classe e in famiglia e in modo divertente, questi temi spesso complessi anche per gli adulti. "Siamo entusiasti della risposta di Rimini per questa tappa di Banca Generali Un Campione per Amico 2026 – spiega Ermes Biagiotti, Sales Manager di Rete Centro Est di Banca Generali – che aggiunge “crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni con i valori di relazione e comunità che si esprimono attraverso lo sport, elementi universali propri anche del nostro lavoro al fianco delle famiglie, per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio. Vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria, avvicinando i più giovani al tema del risparmio, attraverso la divulgazione dei concetti chiave in grado di formare una coscienza su questi argomenti troppo spesso trascurati”.

Adriano Panatta è l'ideatore

Poi le parole dell’ideatore del progetto, Adriano Panatta: “Siamo giunti alla 25^ edizione di “Un Campione per Amico”, quindici al fianco di Banca Generali, con la quale si è instaurato un rapporto solido e duraturo, ma è sempre una grandissima emozione poter attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta colorando con i loro sorrisi le più belle piazze italiane. Un percorso che da questa edizione si avvale di un altro partner importante come Sport e Salute, con la quale condividiamo la visione di un’attività sportiva che sia di tutti, per tutti e con l’obiettivo di promuovere corretti e sani stili di vita. Il nostro obiettivo, inoltre, è anche quello di favorire attraverso il gioco, la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita".

"È bellissimo, poi, vedere come ‘Un Campione per Amico’, continui a crescere ogni anno. Più città coinvolte e una partecipazione sempre più attiva di ragazzi e ragazze che sono i veri protagonisti della manifestazione. Quest’ultimo aspetto è il vero elemento trainante di un progetto che ormai si è inserito nell’agenda sportiva del Paese, perché quando andiamo nelle piazze d’Italia giochiamo con ciascun bambino, parliamo con i loro insegnanti, con i genitori, desideriamo regalare a tutti dei momenti di spensieratezza in una società come quella attuale, sempre più divisiva e dove andiamo tutti sempre troppo veloci. Per questo è fondamentale comprendere che il benessere fisico e cognitivo dei bambini dipende molto dallo stile di vita di chi sta loro vicino, che spesso diventa un modello da imitare”.

Le prossime tappe

L’edizione 2026 di “Banca Generali - Un Campione per Amico”, dopo Rimini, farà tappa a Belluno (14 maggio); Sanremo (20 maggio); Martina Franca (28 maggio); Bologna (4 giugno); Altamura (30 settembre), Faenza (7 ottobre), Pistoia (14 ottobre), Vicenza (21 ottobre) e Mantova (28 ottobre). Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, con animazione, musica e gadget. Una mattinata di sport e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del CONI.