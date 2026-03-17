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martedì 17 marzo 2026
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Il Vicenza torna in Serie B, festa Baggio sui social: "Complimenti ragazzi"

Il Lanerossi conquista la seconda serie dopo quattro anni: il 'Divin Codino', in biancorosso tra il 1982 il 1985, celebra la promozione su Instagram
2 min
TagsBaggioVicenza

L'attesa è terminata: dopo quattro anni complicati, il Vicenza conquista finalmente la promozione in Serie B. La formazione biancorossa di mister Fabio Gallo centra il grande obiettivo stagionale con ben sei giornate d'anticipo, dopo il successo maturato ieri (lunedì 17 marzo) contro l'Inter U23, battuta 2-1 e i 20 punti di vantaggio sull'Union Brescia, prima inseguitrice. Festa grande allo stadio 'Menti' e anche sui social, dove un grande ex giocatore biancorosso ha reso omaggio a Stuckler e compagni.

Vicenza in B, festa Baggio sui social

"Complimenti ragazzi, forza Lane!!" e due cuori, uno bianco e uno rosso, i colori social del club veneto: è la festa social di Roberto Baggio per il ritorno del Lanerossi in cadetteria. Il 'Divin Codino', Pallone d'Oro 1993, proprio nel Vicenza ha mosso i primi passi da calciatore ed esordito fra i professionisti collezionando 36 presenze con 13 reti tra il 1982 e il 1985 prima di trasferirsi alla Fiorentina. Lo stesso Baggio, dal proprio account Instagram, ha infatti postato nelle stories la foto dei festeggiamenti con i giocatori in primo piano e, alle loro spalle, la curva sud del 'Menti' in tripudio.

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