Il Vicenza torna in Serie B, festa Baggio sui social: "Complimenti ragazzi"

L'attesa è terminata: dopo quattro anni complicati, il Vicenza conquista finalmente la promozione in Serie B . La formazione biancorossa di mister Fabio Gallo centra il grande obiettivo stagionale con ben sei giornate d'anticipo , dopo il successo maturato ieri (lunedì 17 marzo) contro l' Inter U23 , battuta 2-1 e i 20 punti di vantaggio sull' Union Brescia , prima inseguitrice. Festa grande allo stadio 'Menti' e anche sui social, dove un grande ex giocatore biancorosso ha reso omaggio a Stuckler e compagni .

Vicenza in B, festa Baggio sui social

"Complimenti ragazzi, forza Lane!!" e due cuori, uno bianco e uno rosso, i colori social del club veneto: è la festa social di Roberto Baggio per il ritorno del Lanerossi in cadetteria. Il 'Divin Codino', Pallone d'Oro 1993, proprio nel Vicenza ha mosso i primi passi da calciatore ed esordito fra i professionisti collezionando 36 presenze con 13 reti tra il 1982 e il 1985 prima di trasferirsi alla Fiorentina. Lo stesso Baggio, dal proprio account Instagram, ha infatti postato nelle stories la foto dei festeggiamenti con i giocatori in primo piano e, alle loro spalle, la curva sud del 'Menti' in tripudio.