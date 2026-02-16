Fabio Cannavaro, Francesco Totti e Roberto Baggio . Le tre leggende del calcio italiano si sono unite per uno spot emozionale per sostenere il Betsson Sport Club e promuovere un’idea di sport inclusiva. Nella nuova campagna 2026 del sito d'intrattenimento sportivo i tre ambasciatori incarnano la manifestazione della passione sportiva. Betsson Sport intende non intende adagiarsi sui successi raggiunti, ma continua a investire con determinazione nella sfida di restituire la giusta importanza a ogni disciplina. Il cuore pulsante di questa visione è il Betsson Sport Club: un network inclusivo nato per sostenere e dare risalto mediatico a tutte le realtà sportive, con un occhio di riguardo per quei club che operano lontano dai riflettori del grande pubblico.

Totti, Cannavaro e Baggio insieme per Betsson Sport Club

Uno spot nel quale Totti, Baggio e Cannavaro smettono i panni delle icone statiche rendendosi guide attive di un viaggio immersivo nel mondo di Betsson Sport. Un suggestivo percorso all’interno di un "Museo della Passione" nel quale il telespattore è accompagnato alla scoperta delle diverse anime del Betsson Sport Club. I tre mostrano come il progetto non sia solo un network digitale, ma un ecosistema vivo che sostiene ogni disciplina con la stessa dedizione. Quindi, lo spot culmina con il passaggio dal museo al campo. L'intento del brand è quello di portare le realtà locali e meno visibili sul grande palcoscenico nazionale. “Volevamo entrare nel vivo di questa nuova stagione con figure di riferimento che potessero incarnare i valori e la mission del nostro brand. Siamo entusiasti di questo viaggio con tre giocatori la cui passione per lo sport è leggendaria. La loro storia ci aiuterà a valorizzare tutte le discipline che fanno parte del nostro Club e a promuovere una visione dello sport fatta di condivisione, fair play, inclusione e passione” ha spiegato Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group.

Parola ai tre ambassador. Francesco Totti ha dichiarato: “Il calcio mi ha insegnato che il talento, da solo, non basta se non hai una squadra che ti valorizza. Entrare in questo progetto significa rimettermi in gioco per fare squadra con tutti quei club che hanno potenziale ma non hanno ancora i riflettori puntati addosso. Vogliamo essere l’assist decisivo per chi sogna in grande”. In seguito è stato il turno di Cannavaro, commissario tecnico dell'Uzbekistan: “Per alzare una coppa serve una base solida, fatta di sacrificio e dedizione quotidiana, spesso lontano dalle telecamere. La vera forza dello sport italiano è in provincia e nelle realtà minori: con Betsson Sport scendiamo in campo per difendere questi valori e dare voce a chi suda ogni giorno senza avere le prime pagine dei giornali”. Infine, Roberto Baggio si è concentrato sul valore dell'iniziativa: “La passione è il linguaggio universale del calcio, quello che accomuna e avvicina il campione del mondo al ragazzo che calcia contro un muro. Questo progetto mira al cuore delle persone: sostenere ogni realtà che vive di sport puro è l’unico modo per garantire un futuro alle discipline che amiamo”.