Golden Gala, Tamberi: "Spero sia la volta buona per la vittoria"

"Per domani spero di migliorare il mio season best, aggiustare qualche aspetto tecnico in vista dei Mondiali, ma il primo obiettivo è vincere". Gianmarco Tamberi è fra i protagonisti più attesi del Golden Gala. Il campione olimpico punta a sfatare un piccolo tabù, dato che non è mai uscito vincitore dall'evento. "L'inizio di stagione è stato un po' difficile, ora siamo a metà e questa è la mia penultima gara prima dei Mondiali e uno degli appuntamenti più importante dell'anno per me - racconta Gimbo alla vigilia -. Questa è la mia quinta volta al Golden Gala, ho sempre fatto bene ma non ho mai vinto, speriamo sia la volta buona. Voglio saltare in alto davanti ai miei tifosi. Il pubblico italiano è sempre stato incredibile con me, non vedo l'ora di tornare a competere di nuovo sotto la Curva Sud, spero ci sia tanta gente".