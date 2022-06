Golden Gala, Jacobs osannato: "Grazie Roma, punto ai Mondiali"

Golden Gala 2022: tutti i risultati

Infortunio da superare

"Non è il primo infortunio - prosegue Jacobs in zona mista all'Olimpico, dopo la passerella a lui riservata nella manifestazione ospitata dallo stadio capitolino -, io lo affronto nel migliore dei modi. Siamo riusciti a riprendere un buon ritmo, dobbiamo avere solo pazienza". Il discorso si sposta poi sull'appuntamento iridato di Eugene, in programma a luglio: "I Mondiali saranno vero banco di prova? No, quello c'è stato a Belgrado: facevo una specialità che non era la mia, ci arrivavo da campione olimpico e sono andato via da campione del mondo. Sono sereno e molto fiducioso: non voglio affrettare i tempi e fare tutto nel migliore dei modi e quando la risonanza mi dirà che non c'è proprio più neanche una virgola, allora sarò pronto a tornare in pista. Ma fino ad allora voglio cercare di dare tutto me stesso e concentrarmi perché i Mondiali sono molto importanti per me e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili".