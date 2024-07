Jacobs, oggi ultimo test sui 100 metri prima di Parigi: dove corre e a che ora

Rieti, che pubblico per Jacobs

All’abbraccio caloroso il fresco campione europeo di Roma ha risposto con grande affetto e riconoscenza. E con un 10”17 per vincere in batteria. Oggi semifinali (ore 18.20) e finale (19.55). Un palinsesto con lo scopo di mettere benzina nelle gambe di questi campioni, una vera e propria prova come se si fosse già in Francia. Una “simulazione” per riproporre i ritmi di gara delle Olimpiadi, quando tra semifinali e finale ci saranno gli stessi 95 minuti di distanza. La competizione in terra sabina, infatti, è strutturata con le due batterie al sabato, mentre oggi si svolgono le semifinali e finali dei 100 metri. Il campione azzurro ha mostrato tranquillità e calma con lo sguardo di chi sa il fatto suo e la capacità di raggiungere l’obiettivo senza forzare. Ma non soltanto Marcell Jacobs. Nel centro Italia è arrivato anche un corposo blocco di atleti da tutto il mondo pronti a entusiasmare il “Guidobaldi”. Con Andre De Grasse e Jerome Blake a rappresentare il Canada, Hakim Sani Brown per il Giappone, senza dimenticare il gruppo cinese capitanato da Xie Zhenye. Ad arricchire le sue batterie anche alcuni ragazzi della Studentesca Andrea Milardi che non hanno certo sfigurato.

I risultati in pista

Marcell Jacobs si è aggiudicato la sua batteria con il terzo tempo della giornata con il crono di 10”17 (-0.3 di vento). Una gara vinta in maniera decisa su Blake (10”23) e Chen Jiapeng (10”27), controllando la situazione negli ultimi metri, con Riccardo Caccamo e Jacopo Capasso (appaiati a 10”74) a migliorare i relativi personali. A primeggiare è stato il cinese Xie Zhenye, con il risultato di 10”05 favorito dal vento a favore (+1.2). Bene anche De Grasse: l’olimpionico nei 200 è stato secondo di giornata con il risultato di 10”13. Un andamento, quello di Marcell Jacobs, che si attesta intorno ai 10”. Un risultato ipotizzabile nel primo impegno dell’evento. Nella seconda giornata, però, sicuramente è atteso un aumento dei giri del motore. Pensiero comune tra tutti gli atleti. Una cosa è certa: si spingerà più forte soprattutto nel finale, al contrario di ciò visto nella giornata di ieri, rendendo il meeting ancora più avvincente.

Junior e promesse

A spiccare nella prima giornata del campionato regionale, la prestazione di Gloria Kabangu (ACSI Italia Atletica ma recentemente arruolata nel gruppo sportivo dell’Esercito) che ha conquistato il titolo dei 400 metri con il personale di 53”89. Gare laziali in vista dei Tricolori di categoria che si disputeranno proprio a Rieti.