Tamberi e la figlia che aspetta con la sua Chiara: "Ecco quando sceglieremo il nome"

Tamberi, il nome della figlia e le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles

Queste invece le parole di Tamberi sul nome che insieme alla sua Chiara daranno alla figlia in arrivo: "Abbiamo pensato a dei nomi ma non faremo una scelta, fino a quel momento aspettiamo. Per adesso quindi la mia testa non va altro che a quello, ogni giorno. Poi chiaramente - ha detto ancora il campione olimpico - ci sono il percorso personale e l'obiettivo che ho promesso di rincorrere: sto lavorando ogni giorno anche per quello, per Los Angeles. Oggi sembra lontano per molti - ha sottolineato Tamberi - ma in realtà le scelte si fanno si fanno già da ora, come una programmazione fatta in un quadriennio in qualsiasi ambito sia lavorativo. Bisogna fare delle scelte tanti anni prima che poi ti porteranno quel giorno ad avere più possibilità di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo".