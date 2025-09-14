Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs in semifinale e Tamberi LIVE

TOKYO (GIAPPONE) - Seconda giornata dei Mondiali 2025 di Atletica Leggera a Tokyo , con cinque titoli iridati in palio. Grande attesa per gli azzurri in gara: Marcell Jacobs e Zaynab Dosso saranno impegnati nelle semifinali dei 100 metri. Eliminazione per Gimbo Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto. Con lui scenderanno in pista gli azzurri Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile . Segui la diretta dell'evento sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

13:03

+++ Finisce l'avventura Mondiale di Gianmarco Tamberi +++

Terzo errore a 2,21 per Gimbo, eliminato. Onore comunque al fuoriclasse azzurro, applaudito dal pubblico giapponese, per averci provato, nonostante fosse in condizioni fisiche precarie per affrontare un Mondiale.

13:00

Anna Polinari quinta nei 400m donne

Naser domina in 49.14 nella quinta batteria dei 400m donne. L'azzurra chiude invece quinta in 51.55: in questo momento sarebbe l’ultima delle ripescate.

12:57

Sioli supera i 2.21 nel salto in alto, eliminato Sottile

Matteo supera i 2,21 al terzo tentativo! Che carattere per il giovane talento azzurro. Male invece Stefano, che commette un altro errore. Stagione da dimenticare per l’azzurro, quarto lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi.

12:53

400m donne, Mangione eliminata

La giamaicana Pryxce con 498″93 vince la quarta batteria, secondo posto per la norvegese Jaeger (50″12), terza Gomez (50″35). Niente da fare per Alice Mangione, settima fra le ripescabili e dunque eliminata.

12:47

Tamberi show: Gimbo si lamenta per il traffico in pista poi sbaglia a 2.21

L'azzurro, che salta fasciato, si lamenta intanto con gli organizzatori per il traffico in pista. Gimbo poi sbaglia ancora a 2.21 così come Sioli, Sottile e Lando.

12:38

Mangione, la strada per la semifinale dei 400m donne è in salita

La batteria dei 400m donne viene vinta dalla haitiana Velogh in 49″91, seconda la polacca Bukowiecka con 50″16, terzo posto per la statunitense Butler con 50″44. Alice Mangione occupa il quarto posto nella classifica del ripescaggio. L'accesso alla semifinale si fa sempre più complicato.

12:32

Qualificazioni salto in alto, errore anche per Lando

Manuel 'imita' i colleghi azzurri e cala il poker di errori degli italiani a 2.21 dopo Sioli, Sottile e Tamberi.

12:29

Mangione chiude quinta

Quinto posto, a 51"70, per Alice che paga le fatiche della doppia frazione nella 4×400 mista di ieri. Al momento il suo tempo vale il ripescaggio.

12:26

Al via la prima batteria dei 400m donne, ecco Mangione

In pista l'azzurra che cerca di strappare il pass per la semifinale, alla quale accedono le prime tre di ogni batteria e i migliori sei tempi.

12:22

Qualificazioni salto in alto, errori per Sioli e Sottile. Sbaglia anche Tamberi!

Sbagliano i due azzurri, Sioli e Sottile, a 2.21. Errore anche per Gimbo.

12:19

La delusione di Sito: "Ci ho provato, è stata una stagione difficile"

"C'ho provato, è stata una stagione difficile", sottolinea il quattrocentista azzurro, dopo l'ultimo posto e la conseguente eliminazione in batteria. "L'operazione (ernia inguinale, ndr) e poi ad agosto qualche giorno in ospedale per la gastrite. Record di Scotti? L'ho visto e sono felice per lui. È veramente in forma. Gli auguro il meglio. L'anno prossimo per gli Europei avremo due staffette competitive (4x400 e la mista, ndr)".

12:10

Delude Sito, ultimo posto nei 400m

Chiude in ultima posizione ed è quindi eliminato l'azzurro Luca Sito nelle batterie dei 400m in 46″22. Vince il sudafricano Nene (44″34), secondo posto per lo statunitense Norwood (44″55), terzo posto per l’ungherese Molnar (44″55, nuovo record nazionale).

12:00

Scotti al settimo cielo: "Il mio obiettivo è entrare in finale"

"Ho perso un appoggio in fondo ma chissenefrega, il mio obiettivo è entrare in finale. Ieri mi sono riposato, la pista è splendida. Ero venuto qui per fare la gara che avete visto. A volte gareggiare in corsia esterna serve per superare le difficoltà. Oggi me lo sentivo di poter fare bene", le parole a caldo, ai microfoni di RaiSport, del velocista azzurro dopo il record italiano nel 400m maschili.

11:54

+++ Scotti da impazzire: è in semifinale nei 400m con il record italiano +++

Edoardo Scotti nella storia dei 400m italiani: 44″5 per l'azzurro! Un risultato incredibile che gli consente di centrare il terzo posto in una batteria rapidissima. Vince Patterson (43″90), secondo posto per il giamaicano McDonald con 44″45.

11:47

Qualificazioni salto con l'asta: ok Tamberi

Gimbo supera i 2.16m al primo tentativo. Stesso risultato anche per Sioli e Sottile. Anche Lando, nonostante qualche difficoltà, non sbaglia.

11:41

Al via le qualificazioni del salto in alto: ecco Tamberi

Si alza il sipario anche sulle qualificazioni dell’alto con ben quattro azzurri al via (Tamberi, Lando, Sioli e Sottile). La misura per la finale diretta è ambiziosa, 2.30 m. presumibile entrare in finale anche con una misura inferiore.

11:36

400m piani uomini, batterie: ecco Sito e Scotti

Gli azzurri Luca Sito ed Edoardo Scotti al via nelle batterie dei 400 piani uomini. I primi tre di ogni batteria più i migliori sei crono staccano il pass per la semifinale.

11:30

Ci siamo, si alza il sipario sulla seconda giornata dei Mondiali di Tokyo

Tra pochi minuti si parte con le batterie dei 400 piani uomini: in pista gli azzurri Luca Sito ed Edoardo Scotti, pronti alla sfida con la nutrita spedizione americana (Jacory Patterson, Vernon Norwood, Chris Bailey e Khaleb McRae) e il leader mondiale, il sudafricano Zakithi Nene.

11:25

Mondiali di Tokyo, oro Jepchirchir nella maratona femminile. Solo 20esima l'azzurra Lonedo

Si decide in volata la maratona femminile con il successo di Peres Jepchirchir che si impone in 2h24:43, al termine di un lungo duello con l'etiope ex primatista mondiale Tigst Assefa (2h24:25). Bronzo a Julia Paternain (2h27:23), già britannica ora in maglia Uruguay. L'azzurra Rebecca Lonedo chiude invece al ventesimo posto in 2h33:40.

11:15

Mondiali di Tokyo, Riva e Arese in semifinale nel 1500m maschili. Ok Carmassi e Carraro nei 100hs femminili

Accedono alla semifinale dei 1500m uomini Federico Riva (3:36.28) e Pietro Arese (3:40.91), eliminato invece Joao Bussotti con il tempo di 3.38.38. Avanti nei 100hs Giada Carmassi con 12.83 (-0.2) e Elena Carraro con 12.86 (0.0).

11:05

Mondiali di Tokyo, Sara Fantini centra la finale del martello

Nella prima sessione di giornata, la campionessa europea centra la finale del martello con 71,06 e per il quinto anno consecutivo conquista l'atto conclusivo in una rassegna iridata: due olimpiche e tre iridate. Una storia iniziata proprio a Tokyo nei Giochi del 2021. La quasi 26enne emiliana dei Carabinieri chiude al decimo posto complessivo, tra le prime dodici che torneranno in pedana lunedì alle ore 14:00 italiane per l'ultimo atto dove mancherà - a sorpresa - la statunitense Brooke Andersen, capolista mondiale stagionale, fuori con tre nulli.

10:55

Mondiali di Tokyo, il programma odierno e gli azzurri in gara

Di seguito il programma della seconda giornata (tra parentesi gli italiani impegnati):

11:35 -- 400 metri maschile, batterie (Edoardo Scotti, Luca Sito)

11:40 -- Salto in alto maschile, qualificazioni (Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

12:25 -- 400 metri femminile, batterie (Alice Mangione, Anna Polinari)

13:20 -- 100 metri femminile, semifinali (Zaynab Dosso)

13:45 -- 100 metri maschile, semifinali (Marcell Jacobs)

14:07 -- 1500 metri femminile, semifinali (Gaia Sabbatini, Marta Zenoni)

15:13 -- 100 metri femminile, finale (eventuale Zaynab Dosso)

15:20 -- 100 metri maschile, finale (eventuale Marcell Jacobs)

10:45

Tutto sulla seconda giornata dei Mondiali di Tokyo

Tutte le info sulla seconda giornata dei Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo: gli orari degli azzurri in gara e le sfide da seguire (LEGGI TUTTO...)

Stadio Nazionale, Tokyo